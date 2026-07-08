Roeland ten Berge wint Rinus Michels Award

Roeland ten Berge heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor zijn prestaties met PSV Vrouwen. De prijs werd uitgereikt op het Nationale Voetbalgala op Papendal. Hij werd gekozen door collega-trainers en bondscoach Arjan Veurink. Het is een bekroning op zijn laatste seizoen bij PSV.

Gevonden voor jou

Het kampioensseizoen van Roeland ten Berge met PSV Vrouwen leverde niet alleen de landstitel op, maar nu ook de prestigieuze Rinus Michels Award. De prijs, bedoeld voor de beste coach, wordt jaarlijks toegekend door vakgenoten en bondscoaches.

Onder leiding van Ten Berge behaalde PSV Vrouwen hun eerste landstitel ooit. Het team verzamelde 54 punten dankzij zeventien overwinningen, drie gelijke spelen en slechts twee nederlagen. Daarmee eindigde PSV vier punten boven Ajax, de nummer twee. Ook op andere vlakken blonk het team uit: met 56 doelpunten was PSV het meest scorende team en met slechts 15 tegendoelpunten had het de beste defensie.

Meerdere prijzen voor PSV

Naast de landstitel won PSV ook de Eredivisie Cup en speelde het de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Hoewel die laatste niet werd gewonnen, maakte het seizoen grote indruk in het Nederlandse vrouwenvoetbal.

Roeland ten Berge was niet de enige genomineerde voor de Rinus Michels Award. Anouk Bruil van Ajax en Jessica Torny van Feyenoord waren de andere kanshebbers, maar de keuze viel uiteindelijk op Ten Berge.

De prijsuitreiking vond plaats op Papendal, tijdens het Nationale Voetbalgala. Het gala is een jaarlijks evenement waar de belangrijkste prijzen in het Nederlandse voetbal worden uitgereikt.