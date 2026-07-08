FC Eindhoven verslaat NAC Breda in oefenduel

FC Eindhoven heeft woensdagavond NAC Breda verslagen in een oefenwedstrijd. Op Sportpark De Gagelrijzen in Sint Willebrord wonnen de Eindhovenaren met 0-2. Beide doelpunten vielen in de eerste helft en werden gemaakt door Thijs Muller en Owen Renfrum.

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Het duel tussen de twee Brabantse clubs begon gelijkwaardig, zonder grote kansen. Na een kwartier kwam NAC Breda met een gevaarlijk schot van spits Paul Gladon, maar FC Eindhoven-doelman Jort Borgmans hield zijn doel schoon. Niet veel later loste Amir Bryson namens FC Eindhoven het eerste schot op doel.

De openingstreffer kwam na een snel genomen hoekschop van Guus Beaumont. Thijs Muller kapte zijn tegenstander uit en schoot de bal schitterend in de kruising: 0-1. FC Eindhoven domineerde hierna en verdubbelde de voorsprong in de 26e minuut. Muller gaf een hoekschop die Owen Renfrum binnenkopte.

De tweede helft

Na rust bleef FC Eindhoven scherp. Thijs Muller kreeg tot twee keer toe de kans om de voorsprong verder uit te breiden, maar stuitte op NAC-doelman Daniel Bielica. NAC probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar Clint Essers haalde een gevaarlijk schot van de doellijn.

FC Eindhoven wisselde na een uur spelen bijna het hele elftal. De invallers creëerden enkele kansen, maar een fraai één-tweetje tussen Tyrese Simons en Milan Hoek leverde geen doelpunt op. NAC kwam nog met enkele afstandsschoten, maar werd niet meer echt gevaarlijk.

In de slotfase kreeg Joep Koppert twee goede kansen om de score verder uit te breiden. Eerst na een solo van Emre Eksi en later vanuit een rebound, maar de stand bleef 0-2. FC Eindhoven boekte een overtuigende overwinning en zet zijn sterke reeks in de voorbereiding voort.