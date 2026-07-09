Droger vat vlam in Bossche flat, bewoners uit voorzorg naar buiten

In een flat aan de Helfheuvelpassage in Den Bosch is woensdagnacht brand geweest. Een droger vatte vlam. Een aantal bewoners moest uit voorzorg hun huis uit.

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De brand brak uit 00.45 uur op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

De woning waar de brand uitbrak, is flink beschadigd. Eén persoon is nagekeken in een ambulance. Verder raakte niemand gewond. Bewoners van appartementen boven en naast de woning waar de brand woedde, werden uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie vroeg andere bewoners van de flat daarom om binnen te blijven.