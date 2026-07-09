Brand in meterkast van appartement in Den Bosch, buurt slaat alarm

In een appartement aan de Oostwal in Den Bosch is woensdagavond brand uitgebroken in de meterkast. De woning raakte flink beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.

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Iets voor elf uur hoorden buurtbewoners rookmelders afgaan en belden de brandweer. Die kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

De brand woedde in de meterkast van het appartement op de tweede verdieping. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. De politie zette de omgeving af en hield omstanders op afstand.