NAC verliest oefenduel tegen FC Eindhoven

NAC Breda heeft woensdagavond in een oefenduel verloren van FC Eindhoven. De ploeg uit Breda keek bij rust al tegen een 0-2-achterstand aan en wist die in de tweede helft niet meer goed te maken. Spits Paul Gladon kwam dichtbij een doelpunt, maar zijn treffer werd afgekeurd. Het duel was het derde in de voorbereiding van NAC.

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Bij het oefenduel ontbraken zeven spelers van NAC vanwege blessures of herstelprogramma's. Onder hen Leo Greiml, die inmiddels grotendeels weer meetraint met de groep. Ook Charles-Andreas Brym en Thomas Goos werken sinds maandag op het veld aan hun herstel. Andere spelers zoals Boyd Lucassen, Moussa Soumano en Raul Paula doen dat voorlopig binnen. Max Balard bleef uit voorzorg aan de kant.

FC Eindhoven opende de score in de eerste helft met een fraai schot van Thijs Muller. Kort daarna kopte Owen Renfrum een hoekschop binnen, wat de tussenstand op 0-2 bracht. NAC kreeg kansen via Gladon, maar zijn doelpogingen werden gestopt door de doelman van FC Eindhoven. Op slag van rust leek Gladon te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft zette NAC meer druk en bracht hoofdtrainer Carl Hoefkens talenten uit de NAC Academie in het veld. Gladon en Brahim Ghalidi creëerden kansen, maar de aansluitingstreffer bleef uit. Aan de andere kant moest de NAC-defensie en invaller-doelman Roy Kortsmit regelmatig ingrijpen om verdere schade te voorkomen.

Jeugdspelers krijgen speeltijd

In het laatste deel van de wedstrijd bracht Hoefkens meerdere jeugdspelers in, wat leidde tot kansen aan beide kanten. Ondanks het aanvallende spel werd er niet meer gescoord, waardoor NAC met 0-2 verloor.

Het volgende oefenduel van NAC staat gepland op woensdag 15 juli. Dan speelt de ploeg in Burgh-Haamstede tegen HSV Hoek, een topamateurploeg, op het sportpark van FC De Westhoek.