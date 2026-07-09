Café Brein Valkenswaard over hersenletsel

Café Brein Valkenswaard organiseert woensdag een bijeenkomst over daginvulling na hersenletsel. Ergotherapeut Sven Hansen en psycholoog Daphne van der Jagt bespreken hoe hersenletsel het dagelijks leven beïnvloedt. De avond vindt plaats in Bibliotheek De Kempen bij De Hofnar en begint om zeven uur.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), maar ook voor hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. Vanaf half zeven is de inloop.

Gewone dagelijkse handelingen kosten na hersenletsel vaak meer moeite. Hansen en Van der Jagt leggen uit wat er verandert op het gebied van denken, plannen en handelen. Zij bieden praktische strategieën en begeleiding om meer grip te krijgen op het leven.

Herkenning en steun

Tijdens de avond is er veel aandacht voor het versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De bijeenkomst biedt niet alleen praktische tips, maar ook herkenning en steun aan zowel mensen met NAH als hun naasten.

Café Brein organiseert tweemaandelijkse avonden voor mensen met hersenletsel en hun omgeving. In een veilige en laagdrempelige sfeer worden ervaringen en informatie gedeeld.

Praktische details

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 juli 2026 in Bibliotheek De Kempen bij De Hofnar in Valkenswaard. De avond begint om zeven uur en aanmelden is gewenst, maar niet verplicht.