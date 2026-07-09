Efteling bouwt nieuwe achtbaan van 50 miljoen: duurste attractie ooit

De Efteling krijgt een nieuwe attractie: Missie Luminar. Het wordt de eerste hangende achtbaan in het park. De Efteling verwacht de attractie in 2029 te openen. Met een kostenplaatje van 50 miljoen wordt dit de duurste attractie ooit in het park.

De Efteling omschrijft de nieuwe achtbaan als 'een spannende ontdekkingsreis van licht, snelheid en avontuur'. Het wordt een rit van ruim twee minuten, met momenten van gewichtloosheid. De snelheid loopt op tot tachtig kilometer per uur.

Bezoekers zijn in deze attractie straks 'missionauten', die op een wetenschappelijke expeditie gaan. Je krijgt instructies over de missie en stapt samen met zeventien andere passagiers in het voertuig. Volgens de Efteling voel je er de sfeer van 'wonderlijke natuurfenomenen, experimenten en ontdekkingsreizen van de negentiende eeuw'.

Opvallend is dat het thema van wetenschap en ruimtereizen niet direct past binnen de nostalgische sfeer en sprookjes van Anton Pieck.

Wat is de snelheid van Missie Luminar?

De nieuwe attractie gaat naar verwachting 50 miljoen euro kosten, dat maakt het de duurste attractie ooit. Dans Macabre heeft ruim 35 miljoen euro gekost, net als Symbolica. Achtbaan Baron 1898 kostte ongeveer 18 miljoen euro.

"Missie Luminar wordt een fantastische aanvulling op ons aanbod van thrill rides. Dit specifieke soort achtbaan is nieuw voor de Efteling. De topsnelheid loopt op tot 80 kilometer per uur, maar gaat voor je gevoel misschien nog sneller”, vertelt Fons Jurgens, algemeen directeur Efteling.

Bij de hoofdingang

Missie Luminar wordt toegevoegd aan het themagebied 'Het Eiland van de vijf Zintuigen', vlakbij de hoofdingang. Dat betekent dat bezoekers de nieuwe achtbaan meteen bij binnenkomst gaan zien. Op deze plek vind je ook het Huis van de vijf Zintuigen, het Efteling Grand Hotel, het Efteling Theater en Aquanura.