Efteling krijgt nieuwe attractie: eerste hangende achtbaan

De Efteling krijgt een nieuwe attractie: Missie Luminar. Het wordt de eerste hangende achtbaan in het park. De Efteling verwacht de attractie in 2029 te openen.

De Efteling omschrijft de nieuwe achtbaan , die 50 miljoen euro gaat kosten, als 'een spannende ontdekkingsreis van licht, snelheid en avontuur'. Het wordt een rit van ruim twee minuten, met momenten van gewichtloosheid. De snelheid loopt op tot tachtig kilometer per uur.

Bezoekers zijn in deze attractie straks 'missionauten', die op een wetenschappelijke expeditie gaan. Volgens de Efteling voel je er de sfeer van 'wonderlijke natuurfenomenen, experimenten en ontdekkingsreizen van de negentiende eeuw'.

"Missie Luminar wordt een fantastische aanvulling op ons aanbod van thrill rides. Dit specifieke soort achtbaan is nieuw voor de Efteling. De topsnelheid loopt op tot 80 kilometer per uur, maar gaat voor je gevoel misschien nog sneller”, vertelt Fons Jurgens, algemeen directeur Efteling.

Bij de hoofdingang

Missie Luminar wordt toegevoegd aan het themagebied 'Het Eiland van de vijf Zintuigen', vlakbij de hoofdingang. Daar vind je verder het Huis van de vijf Zintuigen, het Efteling Grand Hotel, het Efteling Theater en Aquanura.