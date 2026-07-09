Flinke vertraging op A50 door botsing met meerdere voertuigen bij Herpen

Meerdere voertuigen zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Zeker twee auto's en mogelijk een bestelbus waren bij het ongeluk betrokken.

Ambulances, politie en brandweer kwamen naar het ongeluk toe. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Tijdens het ongeluk waren beide rijstroken dicht. Het verkeer moest over de vluchtstrook om het ongeluk rijden. De weg is rond tien uur weer vrij.