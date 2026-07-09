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Beslistermijn voor recreatiegebouw in Someren verlengd
Vandaag om 09:30
De gemeente Someren heeft de termijn voor de vergunningaanvraag voor een recreatiegebouw aan de Beliënberkdijk 42 met maximaal zes weken verlengd.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het oprichten van een recreatiegebouw aan de Beliënberkdijk 42 in Someren. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn met ten hoogste zes weken te verlengen. Het besluit is op 25 juni 2026 verzonden.
Tegen deze verlenging kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
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