Nieuwe vergunning aangevraagd voor woonhuis aan Dellerweg in Someren

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning aan de Dellerweg 32 in Someren. Het gaat om een wijziging in de bouw van een woonhuis. De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen.

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De gemeente Someren heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag is gedaan voor een omgevingsvergunning aan de Dellerweg 32. Het betreft een plan voor de gewijzigde uitvoering van de bouw van een woonhuis. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag ontvangen op 30 juni.

Het ingediende verzoek is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment niet officieel worden gereageerd, zoals met bezwaar of beroep. Dat kan pas wanneer er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen. De gemeente zal hierover een nieuwe melding publiceren.