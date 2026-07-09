Bedrijfsgebouwen Houtbroekdijk Someren worden herbouwd

Er is een vergunning aangevraagd voor het herbouwen van bedrijfsgebouwen aan de Houtbroekdijk 18 in Someren. De aanvraag is op 29 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag is gedaan voor het herbouwen van bedrijfsgebouwen aan de Houtbroekdijk 18. Dit werd op 29 juni 2026 ingediend door de betrokken partij.

Op dit moment ligt de aanvraag alleen ter kennisgeving en is er geen mogelijkheid om formeel bezwaar te maken. Reageren kan pas als er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen. De gemeente zal verdere updates over de aanvraag publiceren zodra er een besluit is genomen.