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Vergunning voor standplaats in Gilze op 24 oktober
Vandaag om 09:30
Op 24 oktober mag een standplaats worden ingericht aan de Kerkstraat in Gilze.
De gemeente heeft een vergunning verleend voor een incidentele standplaats aan de Kerkstraat 104 in Gilze. De standplaats mag worden ingericht op dinsdag 24 oktober 2026 van vier uur 's middags tot negen uur 's avonds.
Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke toestemming voor deze specifieke locatie en tijdsperiode.
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