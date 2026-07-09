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Container geplaatst in Dongen: melding ontvangen

Vandaag om 09:35

In Dongen is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container.

Gevonden voor jou

Op Stobbenveen 37 in Dongen wordt tussen 7 en 20 juli 2026 een container geplaatst. De melding hiervoor is op 6 juli geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001104. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.

Omdat de plaatsing vergunningsvrij is, zijn bezwaarprocedures niet van toepassing. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

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