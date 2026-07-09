Container geplaatst in Dongen: melding ontvangen

In Dongen is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container.

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Op Stobbenveen 37 in Dongen wordt tussen 7 en 20 juli 2026 een container geplaatst. De melding hiervoor is op 6 juli geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001104. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.

Omdat de plaatsing vergunningsvrij is, zijn bezwaarprocedures niet van toepassing. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.