Spooktocht in Dongen: melding vergunningsvrij

Voor een spooktocht bij IKC Achterberg in Dongen is een vergunningsvrije melding gedaan.

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Op 23 juni 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor een spooktocht bij IKC Achterberg. De activiteit staat gepland voor zaterdag 2 september 2026 en is vergunningsvrij. Hierdoor hoeven er geen aanvullende regels of vergunningen aangevraagd te worden.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001019. Omdat de activiteit buiten de vergunningsplicht valt, is bezwaar maken of een zienswijze indienen niet mogelijk. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen via [email protected].