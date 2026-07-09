Buurtbarbecue op parkeerplaats in Dongen zonder vergunning toegestaan

Op 20 juni is een melding ontvangen voor een buurtbarbecue op 29 augustus in Dongen. De activiteit is vergunningsvrij.

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In Dongen is een buurtbarbecue gepland voor zaterdag 29 augustus 2026 op de parkeerplaats bij Achterhoeven 6 t/m 12. De melding hiervoor is op 20 juni geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001008.

Voor dit evenement geldt geen vergunningsplicht, wat betekent dat er geen bezwaar of andere officiële reactie kan worden ingediend. De locatie blijft toegankelijk en de barbecue is openbaar. Voor vragen kan contact worden opgenomen via [email protected].