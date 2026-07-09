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Vergunningsvrije straatbarbecue op 22 augustus in Dongen

Vandaag om 09:35

Op 2 juli is een melding ontvangen voor een straatbarbecue op Beukenstraat 16 in Dongen. De activiteit op 22 augustus is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De geplande straatbarbecue op Beukenstraat 16 in Dongen is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001089. Omdat het evenement vergunningsvrij is, kan er geen bezwaar worden gemaakt.

De barbecue staat gepland voor zaterdag 22 augustus 2026. Voor meer informatie over de melding kunt u contact opnemen via het algemene e-mailadres van de gemeente Dongen.

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