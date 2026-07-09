Vergunningsaanvraag voor kindermarkt in Dongen ontvangen

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor een kindermarkt op 5 september 2026. Het evenement is gepland op het Looiersplein, Hoge Ham en Tramstraat.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een vergunningsaanvraag ontvangen voor het evenement 'Leer Dongen Kennen'. Dit is een kindermarkt die op 5 september 2026 zal plaatsvinden. De locatie bestaat uit het Looiersplein, Hoge Ham en Tramstraat.

De aanvraag wordt behandeld en beoordeeld door de gemeente. Over het algemeen wordt binnen acht weken een besluit genomen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Mocht aanvullende informatie nodig zijn, dan wordt de termijn opgeschort.