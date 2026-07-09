Paling roken in Dongen op 11 juli vergunningsvrij

Op 30 juni is een melding ontvangen voor paling roken op Tramstraat 81 in Dongen. De activiteit op 11 juli 2026 is vergunningsvrij en hoeft niet aangevraagd te worden.

Gevonden voor jou

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001067. Het betreft een activiteit waarbij op zaterdag 11 juli paling wordt gerookt op het adres Tramstraat 81, 5104GJ in Dongen.

Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie over de melding kan contact worden opgenomen via [email protected].