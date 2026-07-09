Dongen verbiedt specifieke bedrijven op Tichelrijt en De Wildert

De gemeente Dongen heeft een omgevingsplan vastgesteld dat de vestiging van bepaalde bedrijven op bedrijventerreinen Tichelrijt en De Wildert verbiedt. Het besluit is op 2 juli 2026 genomen en treedt vier weken na bekendmaking in werking.

Gevonden voor jou

Het omgevingsplan, genaamd 'Hoofdstuk 22a Verbod vestiging specifieke bedrijven Tichelrijt en De Wildert', is bedoeld om ongewenste bedrijfsactiviteiten op deze locaties te voorkomen. Het gaat om een wijziging die door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Belangstellenden kunnen vanaf vrijdag 10 juli 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026 de stukken inzien bij het gemeentehuis in Dongen. Daarnaast zijn ze digitaal beschikbaar via de website van de overheid. Het plan wordt automatisch van kracht, tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het team Omgevingsbeleid van de gemeente Dongen.