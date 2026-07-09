College Zundert neemt besluiten over verkeer en jeugdzorg

Het college van B&W in Zundert heeft dinsdag meerdere besluiten genomen, waaronder een nieuwe beleidsregel voor verkeersontsluiting in Rijsbergen en een wijziging van het omgevingsplan aan de Bredaseweg.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Zundert heeft eerder gekozen voor de aanleg van een randweg om de verkeersdruk in Rijsbergen te verminderen. Deze randweg komt er pas na 2040, maar het college wil voorkomen dat nieuwe plannen in het buitengebied de toekomstige aanleg belemmeren. Daarom is de beleidsregel ‘Verkeersontsluiting Rijsbergen’ vastgesteld, waarmee initiatieven extra zorgvuldig worden beoordeeld.

De nieuwe regel betekent niet dat het buitengebied ‘op slot’ gaat. Inwoners en ondernemers mogen nog steeds plannen indienen. Alleen initiatieven die niet passen binnen het bestaande Omgevingsplan worden voortaan strenger beoordeeld. Initiatieven die al in het plan zijn toegestaan blijven onaangetast.

Omgevingsplan aangepast

Daarnaast heeft het college ingestemd met een wijziging van het omgevingsplan voor een locatie aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Het agrarisch bedrijf op deze plek is al enige tijd gestopt. De initiatiefnemer wil de bedrijfswoning omzetten naar een burgerwoning. Het college heeft het aangepaste plan vastgesteld na een periode van ter inzage liggen.

Jeugdzorg West-Brabant

Tot slot stelt het college de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met een Gemeenschappelijke Regeling voor jeugdzorg in West-Brabant West. Deze regeling maakt de bestaande samenwerking tussen gemeenten juridisch en formeel. Het doel is om specialistische jeugdzorg efficiënter en doelmatiger te organiseren. De regeling biedt duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en besluitvorming binnen de samenwerking.