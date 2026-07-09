Nieuwe keldertrap vergund aan Beneluxweg in Oosterhout

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een keldertrap aan de Beneluxweg 99 in Oosterhout. De omgevingsvergunning hiervoor is op 1 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Op het adres Beneluxweg 99, 4904 SJ in Oosterhout mag een nieuwe keldertrap worden geplaatst. Dit is mogelijk na het verlenen van een officiële vergunning door de gemeente, met zaaknummer 1098014.

Het besluit is op 1 juli 2026 naar de aanvrager gestuurd en treedt direct in werking. Bezwaarprocedures hebben geen invloed op de startdatum van de vergunning.