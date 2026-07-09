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Uitbreiding woning Trekbeemd 41 in Oosterhout goedgekeurd
Vandaag om 09:37
De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Trekbeemd 41. Het besluit is op 29 juni 2026 verzonden.
De eigenaar van het huis aan Trekbeemd 41 in Oosterhout mag zijn woning uitbreiden. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven, en het besluit is eind juni naar de aanvrager gestuurd.
Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 1092390. Vanaf de bekendmakingsdatum is het besluit officieel van kracht.
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