Plan voor sociale huurwoningen Den Dungen vastgesteld

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft het omgevingsplan voor negen sociale huurwoningen aan de Bramerslandstraat in Den Dungen vastgesteld. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen.

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Het plan betreft de bouw van negen grondgebonden sociale huurwoningen tussen huisnummers 11 en 15 aan de Bramerslandstraat. Tijdens de procedure zijn vijf zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot enkele wijzigingen in de toelichting en bijlagen van het plan. Het stedenbouwkundig ontwerp zelf is ongewijzigd gebleven.

De vastgestelde stukken, waaronder het omgevingsplan, zijn vanaf donderdag 9 juli 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026 te bekijken. Dit kan digitaal via de website van de overheid, of fysiek bij de receptie van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel.

Het plan wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn op donderdag 20 augustus, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.