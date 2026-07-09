Vergunning aangevraagd voor container op Sint Paulushof in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan Sint Paulushof 9 in Oosterhout. Het gaat om een aanvraag die op 30 juni 2026 is ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het gebruik van gemeentegrond voor het tijdelijk plaatsen van een container. Het adres in kwestie is Sint Paulushof 9, 4902 PK Oosterhout.

Inwoners die meer informatie willen over de aanvraag kunnen deze digitaal opvragen bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Hiervoor is het referentienummer 1100766 nodig.