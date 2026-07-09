Vergunningsaanvraag voor plaatsen hijskraan in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een hijskraan aan de Arendstraat 35 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

Op 30 juni heeft de gemeente Oosterhout een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond aan de Arendstraat 35. De aanvraag betreft het plaatsen van een hijskraan op deze locatie.

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De exacte locatie is het adres Arendstraat 35, 4901 JJ Oosterhout. Voor meer informatie over de plannen kan contact worden opgenomen met het gemeentelijke Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.