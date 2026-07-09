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Vergunningsaanvraag voor berging op Heuvel in Oosterhout

Vandaag om 09:37

Er is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een gevelopening in de berging aan Heuvel 15 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

Op 30 juni 2026 is een aanvraag ingediend om de gevelopening van een bestaande berging aan Heuvel 15, 4901 KB Oosterhout, te vergroten. Het gaat om een omgevingsvergunning.

Wie meer wil weten over deze plannen, kan digitaal contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Vermeld daarbij het referentienummer 1100768.

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