Vergunning aangevraagd voor tijdelijke schaftkeet in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en toilet op gemeentegrond aan de Musschenbroekstraat 20 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 25 juni 2026 ingediend en gaat over het gebruik van gemeentegrond bij het adres Musschenbroekstraat 20. Het betreft een tijdelijke plaatsing van een schaftkeet en een toilet.

Deze aanvraag wordt behandeld door Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Voor meer informatie over de plannen kan contact worden opgenomen via het digitale contactformulier met vermelding van referentienummer 1100352.