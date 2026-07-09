Vergunning voor verbouwing Voorstraat 39 in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een pand aan de Voorstraat. Het gaat om het aanbrengen van een staalconstructie om draagmuren te verwijderen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 30 juni 2026 verzonden en heeft betrekking op het adres Voorstraat 39 in Oosterhout. Door het plaatsen van de staalconstructie kan de indeling van het gebouw worden aangepast.

De vergunning treedt direct in werking vanaf de bekendmaking. Meer informatie over de plannen is op te vragen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Vermeld hierbij het referentienummer 1096340.