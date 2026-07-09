Tijdelijk gebruik gemeentegrond in Oosterhout voor tuinbestrating

Er is een vergunning aangevraagd voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond aan de Palestrinalaan 40 in Oosterhout. De grond wordt gebruikt voor het bestraten van de tuin. De aanvraag is op 28 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het tijdelijk benutten van gemeentegrond bij Palestrinalaan 40, met als doel de bestrating van de tuin te realiseren. Dit soort aanvragen moet worden ingediend omdat het gebruik van openbare grond een officiële toestemming vereist.

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder referentienummer 1100349. Inwoners die meer willen weten over de plannen kunnen contact opnemen met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.