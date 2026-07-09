Vergunning verleend voor Bladel kermis in augustus

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de kermis op de Markt van 22 tot en met 25 augustus 2026.

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De gemeente Bladel heeft op 6 juli 2026 een vergunning verleend voor het organiseren van de jaarlijkse kermis. Deze vindt plaats van zaterdag 22 augustus tot en met dinsdag 25 augustus 2026 op de Markt in Bladel.

Met de vergunning kunnen de voorbereidingen voor het evenement officieel van start gaan. Het kenmerk van de vergunningsaanvraag is ZBLA2026-000996. Tijdens de kermis wordt het plein omgetoverd tot een feestelijke locatie met attracties, kraampjes en activiteiten.