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Melding graafwerkzaamheden voor glasvezelnetwerk in Bladel

Vandaag om 09:37

Antea Nederland heeft een melding gedaan voor graafwerkzaamheden in Bladel. Het gaat om grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde, bedoeld voor een glasvezelnetwerk.

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De gemeente Bladel heeft op 25 juni een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft graafwerkzaamheden door Antea Nederland B.V. op de Ambachtsweg, Hallenstraat en Leemskuilen. Tijdens de werkzaamheden wordt grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde tijdelijk verplaatst.

De graafwerkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Het verzoek heeft het DSO-nummer 2026062500401 en zaaknummer Z-2026-010868. Omdat het hier om een melding gaat, kan er geen bezwaar worden gemaakt.

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