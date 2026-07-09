Sloot verleggen en boom kappen: vergunning verleend in Bladel

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor het verleggen van een sloot, het plaatsen van een duiker en het kappen van een boom aan Troprijt 15.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Bladel toestemming gegeven voor werkzaamheden aan Troprijt 15. Het gaat om het verleggen van een sloot, het plaatsen van een duiker en het verwijderen van een boom. Het kenmerk van deze vergunning is ZBLA2026-000849.

Door deze aanpassingen kan de omgeving veranderen. De werkzaamheden aan de sloot en het plaatsen van een duiker hebben invloed op waterbeheer in het gebied. Het kappen van de boom kan gevolgen hebben voor de uitstraling van de locatie.

De vergunning ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien, kan contact worden opgenomen via e-mail of telefoon.