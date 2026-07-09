Maximumsnelheid Havenweg Aarle-Rixtel verlaagd naar 60 km/u

De maximumsnelheid op een deel van de Havenweg in Aarle-Rixtel is verlaagd naar 60 kilometer per uur. Dit geldt vanaf de komgrens tot de gemeentegrens met Helmond. Het besluit is genomen om de verkeersveiligheid en het gebruik van de fietsstraat te verbeteren.

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De Havenweg in Aarle-Rixtel, samen met de aansluitende Kanaaldijk Noord-Oost in Helmond, is buiten de bebouwde kom ingericht als een fietsstraat. Deze route wordt niet alleen door fietsers gebruikt, maar ook door wandelaars en beperkt gemotoriseerd verkeer. Tot nu toe gold er een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Om de verkeersveiligheid te verhogen en de snelheid beter aan te laten sluiten op de inrichting van de weg, is besloten de limiet te verlagen naar 60 kilometer per uur. Ook de gemeente Helmond is voornemens dezelfde verlaging door te voeren op het aansluitende wegdeel, zodat er een consistent wegbeeld ontstaat.

Het besluit is genomen na overleg met de politie en een inspraakperiode waarin belanghebbenden hun mening konden geven. Er zijn geen bezwaren ingediend, of deze zijn ongegrond verklaard. Het nieuwe verkeersbord dat de snelheidsverlaging aangeeft, wordt binnenkort geplaatst.