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Beslistermijn verlengd voor bouw groepsaccommodatie in Overloon
Vandaag om 09:40
De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een groepsaccommodatie te bouwen in Overloon verlengd met zes weken.
Het gaat om een aanvraag die op 17 maart 2026 is ontvangen. De locatie betreft Merseloseweg 24 in Overloon. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00001889.
De verlenging van de beslistermijn betekent dat het college van burgemeester en wethouders meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een beslissing is genomen.
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