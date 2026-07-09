Vergunning verleend voor samenvoeging woningen in Groeningen

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het samenvoegen van twee woningen en het aanpassen van de gevel aan de Groeningsestraat 25 in Groeningen. Het besluit is genomen op 3 juli 2026.

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De vergunning maakt het mogelijk om de gevel van de panden aan te passen en de twee woningen samen te voegen tot één geheel. Dit valt onder technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is Groeningsestraat 25, 5826AB Groeningen. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003828 en is definitief goedgekeurd door de gemeente.