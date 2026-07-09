Dakkapel aan voorzijde woning Overloon mag worden geplaatst

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning in Overloon. Het besluit is op 2 juli 2026 genomen.

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Het gaat om het adres Poelsstraat 42 in Overloon. De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Het besluit is onderdeel van een omgevingsvergunning die door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk is goedgekeurd.