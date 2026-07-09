Opslagtank voor propaan gemeld in Sint Hubert

Op de Wanroijseweg 56 in Sint Hubert is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een opslagtank. De melding is op 31 mei 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De opslag van propaan vindt plaats in een speciale opslagtank op het terrein aan de Wanroijseweg 56. Het gemeentebestuur heeft deze melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ontvangen.

Het betreft een administratieve melding, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. De aanvraag heeft het DSO-kenmerk 2026053100048 en is geregistreerd onder zaaknummer Z/506502.