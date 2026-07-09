Vergunning verleend voor bijwoning in Overloon

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een bijwoning met eigen voorzieningen aan de Molenveldweg in Overloon.

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Het gaat om een bijwoning op het adres Molenveldweg 1x, 5825HW Overloon. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en is inmiddels officieel verleend.

Met deze bijwoning wordt het mogelijk om zelfstandig te wonen op het terrein. De bijwoning krijgt eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Belangrijke details, zoals het zaaknummer Z2026-00002682, maken deel uit van het besluit.