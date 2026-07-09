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Nieuwbouw van winkels en appartementen in Sint Anthonis
Vandaag om 09:40
Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van twee winkelruimten en vier appartementen aan de Breestraat in Sint Anthonis.
De gemeente Land van Cuijk heeft op 3 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor nieuwbouw op de Breestraat 11, 11a en 12 in Sint Anthonis. Het plan omvat twee winkels en vier appartementen. De aanvraag valt onder een technische bouwactiviteit en vraagt om een afwijking van de regels in het Omgevingsplan.
Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken, die met zes weken verlengd kan worden. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van deze termijn is niet mogelijk.
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