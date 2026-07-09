Vergunning verleend voor Burendag in Mill op 26 september

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor Burendag Jong & oud samen groen op zaterdag 26 september 2026. Het evenement vindt plaats in de Nachtegaalstraat in Mill, nabij de Kraaiweg en Bastaardstraat.

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De vergunning werd op 6 juli 2026 officieel goedgekeurd. Tijdens de Burendag wordt de nadruk gelegd op groen en verbinding tussen jong en oud. Het evenement is gepland op de Nachtegaalstraat, een locatie waar de buurt elkaar kan ontmoeten.

Het zaaknummer van deze vergunningsaanvraag is Z2026-00003961. Het besluit is definitief en maakt het organiseren van het evenement mogelijk. De gemeente Land van Cuijk heeft hiermee een stap gezet in het ondersteunen van buurtinitiatieven.