Dakopbouw aan Rozenlaan in Breda in aanvraag, termijn opgeschort

De aanvraag voor een dakopbouw aan de Rozenlaan in Breda is nog niet compleet. De gemeente heeft de aanvrager gevraagd om meer gegevens, waardoor de beslistermijn tijdelijk is opgeschort.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een dakopbouw te realiseren aan Rozenlaan 88. Op dinsdag 7 juli 2026 is aan de aanvrager gevraagd om ontbrekende informatie aan te leveren. Door deze aanvullende gegevensaanvraag is de beslistermijn maximaal zes weken opgeschort.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden. In dit geval gaat het om een aanvraag voor bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten. De opschorting van de termijn betekent dat er voorlopig geen besluit wordt genomen over de vergunning.

Als de gemeente de vergunning verleent, volgt een nieuwe publicatie. Op dat moment is het mogelijk om bezwaar te maken als de plannen nadelig zijn voor uw situatie. Voor vragen over deze aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Breda via hun website of telefoonnummer.