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Straatfeest burendag op Strijpenlaan in Teteringen goedgekeurd
Vandaag om 09:43
De gemeente heeft een vergunning verleend voor het straatfeest op burendag aan de Strijpenlaan in Teteringen. Het evenement vindt plaats op 27 september 2026 van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.
Het straatfeest op burendag aan de Strijpenlaan in Teteringen heeft groen licht gekregen. De gemeente heeft de vergunning verzonden onder kenmerk Z2026-004384.
Het evenement staat gepland op zaterdag 27 september 2026 en duurt van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Bewoners van de Strijpenlaan kunnen zich opmaken voor een feestelijke dag in hun straat.
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