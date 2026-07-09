Straatfeest Franklin Rooseveltlaan Breda krijgt vergunning

De Franklin Rooseveltlaan in Breda heeft toestemming gekregen voor een straatfeest. Het evenement vindt plaats op 29 augustus 2026 van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

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De vergunning is verleend voor een buurtfeest aan de Franklin Rooseveltlaan, bij de even huisnummers 80 tot en met 84. Het evenement biedt bewoners de kans om samen te komen en te genieten van een gezellige middag en avond.

Het straatfeest duurt in totaal acht uur en vindt plaats op zaterdag 29 augustus, van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Het is nog niet bekend welke activiteiten er precies worden georganiseerd.