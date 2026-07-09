Woning Kluttershoek Soerendonk krijgt grotere woonfunctie

Burgemeester en wethouders van Cranendonck hebben een wijziging vastgesteld voor het omgevingsplan Kluttershoek 7 in Soerendonk. Hierdoor wordt de woonfunctie uitgebreid en mag de woning op een andere plek worden herbouwd.

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De gemeenteraad heeft het plan op dinsdag 7 juli 2026 in een openbare vergadering vastgesteld. Het betreft een tijdelijke aanpassing van het omgevingsplan voor de gemeente Cranendonck. Naast de uitbreiding van de woonfunctie op Kluttershoek 7 worden percelen aan de westzijde betrokken. Hier wordt een wandelpad verlegd en worden de gronden ingericht als natuurgebied en landschappelijke inpassing.

Het gewijzigde omgevingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 10 juli 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026. Belangstellenden kunnen op afspraak het plan inzien bij het gemeentehuis in Budel. Het digitale plan is ook te bekijken via de officiële websites van de overheid.