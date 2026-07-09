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Verbouwing en uitbreiding woonhuis in Eindhoven

Vandaag om 09:47

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing en uitbreiding van een woonhuis aan de Poelhekkelaan in Eindhoven. De aanvraag werd ontvangen op 7 juli.

Gevonden voor jou

De ingediende aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een woning op Poelhekkelaan 16, postcode 5644TN. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006355.

Het gaat om een kennisgeving. De vergunningaanvraag is niet in te zien en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.

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