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Verbouwing en uitbreiding woonhuis in Eindhoven
Vandaag om 09:47
Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing en uitbreiding van een woonhuis aan de Poelhekkelaan in Eindhoven. De aanvraag werd ontvangen op 7 juli.
De ingediende aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een woning op Poelhekkelaan 16, postcode 5644TN. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006355.
Het gaat om een kennisgeving. De vergunningaanvraag is niet in te zien en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.
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