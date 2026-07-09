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Vergunningsaanvraag voor kappen van twee bomen in Eindhoven
Vandaag om 09:47
Er is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven. De vergunning is op 6 juli ontvangen en betreft het adres Hofdijkstraat 2-G17.
De aanvraag voor het kappen van twee bomen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven is ingediend bij de gemeente. Het gaat om een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006345.
Deze aanvraag is op 6 juli 2026 ontvangen en wordt momenteel behandeld. Het betreft het adres Hofdijkstraat 2-G17. Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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