Vergunningsaanvraag voor kappen van twee bomen in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven. De vergunning is op 6 juli ontvangen en betreft het adres Hofdijkstraat 2-G17.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van twee bomen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven is ingediend bij de gemeente. Het gaat om een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006345.

Deze aanvraag is op 6 juli 2026 ontvangen en wordt momenteel behandeld. Het betreft het adres Hofdijkstraat 2-G17. Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.