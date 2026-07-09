Opslag van grond en baggerspecie in Hoeven gemeld

In Hoeven is melding gedaan van opslag van herbruikbare grond en baggerspecie. Het betreft een locatie aan de Bovendonksestraat, afgehandeld op 6 juli.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Halderberge is gemeld dat op de landbodem herbruikbare grond en baggerspecie worden opgeslagen. Dit gebeurt zonder bewerking en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, specifiek paragraaf 4.122.

De melding gaat over een locatie aan de Bovendonksestraat in Hoeven en is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00018032. De afhandeling van deze melding vond plaats op 6 juli 2026. Bezwaar maken of beroep instellen tegen deze melding is niet mogelijk.