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Beslistermijn verlengd voor Luissel 7 in Boxtel

Vandaag om 09:50

De gemeente Boxtel heeft de beslistermijn voor het vellen van vijf bomen op Luissel 7 verlengd tot 1 september 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor werkzaamheden op het perceel Luissel 7 in Boxtel. Daarbij worden vijf bomen gekapt. De aanvraag valt onder een standaardprocedure voor omgevingswerkzaamheden.

De gemeente heeft aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen. De uiterste beslistermijn is nu vastgesteld op 1 september 2026.

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