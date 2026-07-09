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Boxtel: Vergunningsaanvraag voor renovatie monumentale woning

Vandaag om 09:50

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vernieuwen van een monumentale woning aan de Bosscheweg 15 in Boxtel. De aanvraag dateert van 6 juli 2026.

Gevonden voor jou

De renovatie van de monumentale woning betreft activiteiten zoals bouwen en technische bouwwerkzaamheden. Dit valt onder het omgevingsplan en bouwactiviteiten.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk; dat kan pas nadat de vergunning is verleend.

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